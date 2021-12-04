Beşiktaş'ın Fransız yıldızı N'Koudou yine sakatlandı!

Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan Beşiktaş'ta N'Koudou yine sakatlandı. Siyah beyazlı ekip 2 puan kaybettiği Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında N'Koudou'yu da kaybetti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, yıldız ismin son durumunu aktardı. Şahinoğlu, "N'Koudou önce sağ ayağına darbe aldı sonra ayağını burktu. Soyunma odasında çektiği acı ve psikolojik yıpranmadan dolayı ağladığını biliyoruz. Psikolojik sıkıntısının sebebi ise sürekli sakatlanması. Çekilecek MR'dan sonra durumu netleşecek ancak bir süre sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)