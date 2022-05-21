BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLE | İşte Kartal'ın 11'i! Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelecekler. Ligin son haftasında oynanacak olan zorlu mücadelede siyah beyazlı ekip sahaya Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin 11'i ile çıkacak. Müsabaka 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Maç Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Konyaspor maçını CANLI izle...