BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI İZLE | İşte Kartal'ın 11'i! Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçını CANLI İZLE | Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı Süper Lig'in 34. haftasında konuk edecek. Siyah beyazlı ekip maçı zorlu müsabakadan mutlak 3 puanla ayrılıp Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Zorlu maç öncesinde Kara Kartal Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven ve Batshuayi 11'i ile sahada olacak. Mücadele 25 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını CANLI izle...