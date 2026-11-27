Beşiktaş kalecisi Doğan Alemdar açıklamalarda bulundu: Türk Milleti arkamızda durdu! | İZLE

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 12:47

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, kaleci Doğan Alemdar açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLETİ ARKAMIZDA DURDU"

Gürcistan polisinin taraftarlarımıza haksız şekilde müdahalesi oldu. Taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin desteği bizim için çok önemliydi. Türk milleti arkamızda durdu. Onlara teşekkür etmek istiyorum.

"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDIK"

Zorlu bir süreç geçirdik. Ülkemizi gururlandırdığımızı düşünüyorum. Performansım hakkında konuşmayı sevmem, bu yorumları sizlere bırakıyorum. Beşiktaş'ın başarısı için elimden geleni yapmaya her zaman devam edeceğim. İnşallah güzel günler bizi bekliyor.