BEŞİKTAŞ HATAYSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş'ın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i... Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Hatayspor CANLI İZLE | Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Avrupa Kupaları'na katılmak isteyen iki ekibin maçında tek düşünce mutlak galibiyet. Aralarında 1 puan bulunan iki takımın maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Hatayspor maçını CANLI izle...