BEŞİKTAŞ HATAYSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i...

Beşiktaş Hatayspor CANLI İZLE | Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Hatayspor'u sahasında konuk edecek. Avrupa Kupaları'nda olmak isteyen Beşiktaş ve Hatayspor galibiyet alıp yollarına devam etmek istiyorlar Zorlu mücadele öncesi iki takım arasında 1 puan bulunuyor. Müsabaka 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Hatayspor maçını CANLI izle...