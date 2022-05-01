BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kayserispor ilk golü penaltıdan buldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Welinton'un Thiam'a yaptığı müdahaleyi yorumladı. Toroğlu, "Welinton, Kayserisporlu oyuncuyu önüne alıyor. Welinton sağ kolunu ve omzunu Kayserisporlu oyuncunun önüne koydu. Kayserisporlu oyunu da sağ kolunu önce Welinton'un göğsüne koydu sonra da sol kolunu Welinton'un boynuna koydu. Welinton'un aktif hareketini engelledi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)