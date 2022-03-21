BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Steve Bruce'tan flaş Valerien Ismael sözleri! "Zavallı menajer"

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Valerien Ismael hakkında İngiliz menajer Steve Bruce'un sarf ettiği sözler ortaya çıktı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, dünyaca ünlü İngiliz menajer Steve Bruce'un Valerien Ismael hakkında İngiliz gazetelerine yaptığı açıklamaları canlı yayında aktardı. Uzundurukan, "Steve Bruce zamanında Valerien Ismael hakkında İngiliz basınına 'Benden önceki zavallı menajer bir santrfor için West Bromwich'e 7 milyon sterlin ödetmiş ve ilk maçtan lifi attı.' dedi. Ayrıca Wolfsburg'a da zamanında Yunus Mallı'yı 12,5 milyon euroya aldırmıştı. Ismael o dönem Yunus Mallı için 'İlkay Gündoğan yerine tercih ederim.' demiş ama Yunus hiç katkı veremedi." dedi.