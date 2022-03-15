BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den mağlubiyet açıklaması! "Hak etmedik"

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a karşı 2-1 mağlup oldu. Dev derbiden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli önemli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. İlk yarıda planladığımız şeyleri yapamadık. Atiba ve Can'la çok top kaybederek savunmamızın pozisyon alamadan hızlı hücum geçişleri vermesine sebep oldu. Sadece kornerlerde etkili olduk. İkinci yarıda top bizde olsa da etkili değildik. Kazanmayı hak etmedik." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)