BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Valerien Ismael eleştirisi!

Beşiktaş spor haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi başladı. Fransız çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah beyazlı ekibin bu kararını A Spor yorumcusu Hıncal Uluç değerlendirdi. Uluç, "Şenol Güneş'e baktığımızda Dünya Kupası üçüncülüğü var ve Beşiktaş'ta da büyük başarılara imza attı. Sergen Yalçın Türkiye'nin en efsane futbolcularından bir tanesi. Bunları göndermiş Beşiktaş adını ilk defa duyduğumuz bir hoca ile başlıyor. Ne kadar dayanabilir?" dedi.