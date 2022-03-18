BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Önder Karaveli'ye Güven Yalçın eleştirisi!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Duayen yorumcu Hıncal Uluç karşılaşmada yaptığı tercihlerle eleştirilen Önder Karaveli hakkında konuştu. Uluç, "Önder elindeki oyuncuların farkında değil. Güven Yalçın, Beşiktaş'ın en çok mücadele eden oyuncularından biri. Güven santrfor değil. Güven'i santrfor oynatarak öldürdü ve oyundan aldı." dedi. İşte o sözler...