BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Sergen Yalçın sözleri

Beşiktaş haberleri: A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı eleştirdi. Uluç, "Beşiktaş çok daha iyi olabilirdi ama bence Sergen Yalçın'ın yanlışlarıyla bir takım adamları kaybetti ve onları çok arıyor, elindekileri de kullanamıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Uluç başkan Ahmet Nur Çebi için ise, "'Beşiktaş'a karşı düzen var' diyor. O zaman Beşiktaş nasıl şampiyon oldu?" dedi. İşte o sözler...