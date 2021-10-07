BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal UIuç'tan flaş Sergen Yalçın sözleri! "Eğer muhtaç kalmasa Güven Yalçın'ı..."

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Beşiktaş'ta, Altay ve Sivasspor maçlarında forvet hattında Güven Yalçın görev yaparken, genç oyuncu bu iki karşılaşmada attığı 3 golle dikakt çekmişti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu seçimini ve Güven'in performansını değerlendirdi. Uluç, "Gözümü kapadığım zaman aklıma Güven'in attığı vole geliyor. Ancak Sergen Yalçın muhtaç durumda kalmasaydı Güven'i aklının ucuna getirmezdi." dedi. (BJK spor haberi)