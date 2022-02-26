BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Hakan Avşar'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Lig bittiğinde..."

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıkacak. Zorlu maç öncesinde Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, A Spor ekranlarına önemli açıklamalarda bulundu. Avşar, "Hava şartlarından dolayı 2-3 saat bekledik. Sivas'ın hava şartları çetindir. Şu anda bir sorun yok. Ligin başından beri eksiklerimiz oluyor ancak takımda iyi bir sinerji var. Buradan kayıpsız geçmek istiyoruz. Altyapı çok önemli. Asıl başarı yurt dışından yıldız getirmek değil gençleri çıkarmak. İçimizden büyük yıldızlar çıkacak. Bu sene istediğimiz olmadı ama lig bittiğinde en iyi yerde olmak istiyoruz. "dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)