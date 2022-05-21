BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan Valerien Ismael'e: Önümüzdeki sezonun beşinci maçı..."

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekip ile 7 maça çıkan teknik direktör Valerien Ismael sezonu 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fransız çalıştırıcıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Ismael için bu sene değil, önümüzdeki yılın beşinci maçından sonra fikir sahibi olabilirim. 5 maçı daha var." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)