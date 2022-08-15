BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Valerien Ismael sözleri "Takımı böyle oynatacaksan..."

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş 3-3'lük skorla berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'e sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu, "Valerien Ismael, ya arkadaş Alanyaspor eski gücünde değil. Öyle olsa skoru 6-3 yaparlardı. 10 kişi kaldı diye takımı böyle oynatacaksan Beşiktaş yandı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...