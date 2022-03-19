BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Önder Karaveli'ye eleştiri! "Beşiktaş'ın ağırlığını kaldıramıyor"

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, puanlar da paylaşılmış oldu. Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu, siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli'yi eleştirdi. Toroğlu, "Önder Karaveli'nin vücut dili iyi değil. Beşiktaş ağırlığını kaldıracak yüz ve vücut ifadesi yok. Beşiktaş teknik direktörü öyle durmaz. Elbise büyük geliyor." dedi. (BJK haberi)