BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Cyle Larin yorumu! "Beşiktaş için sorun"

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarısı golsüz biten maçın devre arasında Cyle Larin hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Kanadalı futbolcunun durumunu geçen sezonki Aboubakar krizine benzeten Toroğlu, "Larin, Beşiktaş için geçen sezondan beri sorun. İyi futbolcu ama Larin faydasını sahada gösteriyor. Aldığı paranın yükselmesini istiyor. Biraz kırgın. Bu futbolcuları oynatacaksanız parayı vermeniz gerekir. Aboubakar'ı yolladınız. Aboubakar yerine ne aldıysanız tutmadı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)