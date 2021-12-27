BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan Domagoj Vida'ya flaş sözler! "Gecenin adamı oldu"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ta 90 dakika sahada kalan Domagoj Vida, mücadelenin ilk yarısında yaptığı itiraz sonucu sarı kart gördü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Hırvat stoperi sert sözlerle eleştirerek, "Muhabir olsam Vida'ya giderim, 'Sarıyı nasıl gördün, golde neden müdahale etmedin?' diye sorarım. Bu gecenin adamı hakem değil Vida." dedi.