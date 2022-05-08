BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan derbi sonrası Valerien Ismael yorumu! "Gelecek sezon..."

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş işe Fenerbahçe, dev derbide karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynana zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu siyah beyazlı ekibin çalıştırıcısı Valerien Ismael'i övdü. Toroğlu, "Valerien Ismael iyi sinyaller veriyor. Sanki gelecek yıl Beşiktaş'ta iyi işler yapacakmış gibi duruyor. Kağıt kalem eline almıyor. Ne kağıt kalemi, maça bak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)