BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın yapması gereken şey...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu açıklamalarında, "İlk yarıya bakıyorum ve hafif sıkletin maçı alma şansı yok gibi görünüyor. Beşiktaş buradan galip ayrılır gibi görünüyor. Beşiktaş'ın yapması gereken şey 2. golü bulması. 80. dakikaya maçı uzatırsa Giresunspor 1 tane atar, sen de uğraşıp durursun." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...