BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida ile görüşmeler başladı! İşte istediği ücret

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Domagoj Vida ile görüşmeler başladı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Beşiktaş ile Vida'nın sözleşme yenileme süreci olumlu. Şu anda anlaşma uzak olsa da Larin'e göre daha olumlu bir hava var. Yönetim 1.5 milyon Euro seviyelerinde gezerken, Vida 2 milyon Euro bandında bir rakam istiyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)