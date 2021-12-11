BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan teklif aldı mı? Okan Buruk açıkladı!

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın listesinde 3 tane yerli aday var. Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş. Ben bugün Okan Buruk hocayla konuştum. Okan hoca, Beşiktaş ile herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti." dedi. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay ihtimallerini de değerlendiren Dikme, "Şenol Güneş'in yanında bulunan isimlerle konuştum. Hoca Trabzon'da. Beşiktaş teklifte bulunması durumunda Şenol hoca Beşiktaş'a gelir. Pazartesi akşamı veya salı sabahı İstanbul'a gelecek. Rıza Çalımbay başkan Ahmet Nur Çebi'nin ahbaplık ettiği bir isim. Kontratında Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde boşta kalacağına dair bir madde yok ama hoca bunu en başında Sivasspor'la konuşmuş." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)