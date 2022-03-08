BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber! 2 yıldız...

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'a müjdeli haber... Siyah-beyazlılarda zorlu derbi öncesi yıldız isimler Josef de Souza ve Domagoj Vida takımla beraber çalışmalara başladı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'a gün içerisinde 2 iyi haber geldi ama 1 soru işareti 1 kötü haber de gelecek. Pjanic'in durumu henüz belli değil. Josef De Souza ve Domagoj Vida derbide forma giyebilecek. Welinton'un durumu ise tam net değil. Oynamama ihtimali var." dedi.