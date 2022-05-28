BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Hakkımı iade edeceksiniz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi başkanlık seçiminden önce önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz. Bana hakkımı iade edeceksiniz. Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız tokendan getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)