BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi yönetimi mazbataya kavuştu!

Beşiktaş Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatalarını aldılar. Siyah beyazlı ekipte yapılan başkanlık seçiminde Çebi rakibi olan Fuat Çimen'i geride bırakarak koltukta oturmaya devam etti. Çebi ve yönetimi 3 yıllık yetkisini aldı. Başkan Çebi mazbata töreninden sonra, "Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş'ın menfaatini sonuna kadar koruyacağımıza ben yönetim kurulu adına söz veriyorum. Allah, Beşiktaş'a ayakta kalmayı sonsuza kadar nasip etsin." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)