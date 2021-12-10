BEŞİKTAŞ HABERİ: Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın sözleri! "Beklediği destek gelmedi" (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi son ve 6. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu. Alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Bu gelişmeyi değerlendiren A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, "Beşiktaş Dortmund'a yenilince Sergen'in sosyal medyadan beklediği destek gelmedi." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)