BEŞİKTAŞ HABERİ: Erman Toroğlu'dan Önder Karaveli'ye flaş sözler! "Papazlarla başla" (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'yi eleştirdi. Toroğlu, "Ben olsam bu maça papazlarla başlar sonra gençlerle devam ederdim. Bu baskıyı gençler kaldıramaz. Sen önce bu maçı al. Hemen gençlerle oynama. Neticeyi aldıktan sonra gençlerle oyna." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)