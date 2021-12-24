Beşiktaş Göztepe maçı sonrası Önder Karaveli: Neredeyse ağlayacaktım

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta kapanış maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, maçtan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi, beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı geldi." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)