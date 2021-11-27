Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Yenilginin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait." derken; istifa sorusuna ise "Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız." şeklinde yanıt verdi. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)