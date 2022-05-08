BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu Beşiktaş'ın ikinci penaltı pozisyonunu değerlendirdi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş, 28. dakikada Filip Novak'ın Kenan Karaman'a müdahalesiyle penaltı kazanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, Bunu Arda Kardeşler görmüyor mu? Bu mesafeden göremiyor musun? Görüyor ama veremiyor. Türkiye'deki maçları VAR hakemleri idare ediyor. " dedi.