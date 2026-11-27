Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş açıklama: UEFA ile görüşeceğim!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 10:57

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı, galibiyet sonrası, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, siyah-beyazlıların Hapoel Beer Sheva karşısında aldığı galibiyet sonrası açıklamaları ise şu şekilde:

"Her sene işgalci takımlarla eşleşiyoruz. UEFA ile aynı sıkıntıları önümüzdeki senelerde yaşamamak için görüşeceğim."