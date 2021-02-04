Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Hulk ve Mandzukic konusunda popülist davranmadım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun'un tekrar kadroya dahil edilmesiyle ilgili konuşan Çebi, "Cenk Tosun Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir futbolcu. Geçen yaz transfer döneminde kadroya katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Kafamdan hiç çıkmadı" derken, Hulk ve Mandzukic transferlerinin gerçekleşmemesi hakkında ise, "Gündeme Hulk ve Mandzukic geldi ama ben popülist davranmadım." ifadesini kullandı.