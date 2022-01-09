Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan VAR eleştirisi! "Beşiktaş maçlarında..." (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Bu akşam eksiklerimize rağmen iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarının yerine oynayan futbolcular iyi oynadı. Duran toptan iki tane gol yedik. Bana göre ilkinde faul var. VAR yine devreye girmedi, aleyhimizde olduğu zamanlardaki gibi." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)