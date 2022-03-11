Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Galatasaray derbisi açıklaması! Maç ertelenecek mi?

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile mücadele eden sarı kırmızılılar, geleecek hafta da rövanş mücadelesine çıkacak. İki Avrupa maçının arasında kalan bu derbi mücadelesinin ertelenip ertelemeyeceği ise merak konusu. Galatasaray'ın talepte bulunduğu bilinirken öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ konuya ilişkin konuştu. İşte o sözler...