Belçika'ya Lukaku şoku! Yokluğu Türkiye maçını etkileyecek mi? | İZLE

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 16:03

Belçika A Milli Futbol Takımı'nın en önemli kozlarından biri olan Romelu Lukaku'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle Türkiye ile oynanacak kritik maçta sahada yer alamayacak olması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tecrübeli golcünün bu önemli müsabakada forma giyemeyecek oluşu, A Spor ekranlarında konuyu ele alan yorumcu Uğur Aktan tarafından analiz edildi ve eksikliğin sahadaki taktiksel dengelere yansımaları masaya yatırıldı.