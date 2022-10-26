Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na açıklamalarda bulunduğu bir video mesaj gönderdi. Erdoğan açıklamalarında "Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...