Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Hatay Stadı'nın açılışında konuştu: Ülkemize hayırlı olsun

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig ekibi Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacağı 25 bin kapasiteli ve 24 adet locası, bin 500 araçlık otoparkı bulunan stadyumun açılışında konuştu.

"Sizlerle uzun bir aradan sonra buluştuğumuz bu anlamlı günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki, mahallesindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Başta Hatay Şehir Stadı'mız olmak üzere barajlarla, birçok spor tesisleriyle inşallah Hatayımızı çok farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz."

"Hatayspor Stadyumu müstesna statlarımızdan biri oldu. Bordo-Beyaz stadımızın, gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un başarısıyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

"HATAY'IN GENÇLİĞİNE NE LAYIKSA ONU YAPACAĞIZ"

"Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Burada da Hatay Kapalı Spor Salonu var. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne layıksa onu yapacağız."