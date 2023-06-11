 SON DAKİKA
Web Tv Türkiye Kupası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz

11.06.2023 | 19:55

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Fenerbahçe'yle oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Kulübümüzün 3. finali olacak bu. Buraya 3 tane Türkiye Kupası şampiyonunu eleyerek geldik. Kulübümüzün Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdürmek istiyoruz. Bizim için güzel geçen bir sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Ligde hak etmediğimiz 2 mağlubiyet almıştık Fenerbahçe'ye karşı. Bugün de hak ederek kazanmak istiyoruz. İki takımın da finale yakışır bir oyun oynamasını diliyorum." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor