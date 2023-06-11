Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Fenerbahçe'yle oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Kulübümüzün 3. finali olacak bu. Buraya 3 tane Türkiye Kupası şampiyonunu eleyerek geldik. Kulübümüzün Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdürmek istiyoruz. Bizim için güzel geçen bir sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Ligde hak etmediğimiz 2 mağlubiyet almıştık Fenerbahçe'ye karşı. Bugün de hak ederek kazanmak istiyoruz. İki takımın da finale yakışır bir oyun oynamasını diliyorum." dedi.