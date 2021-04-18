Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Belözoğlu, Çok maç var, ben sonuna kadar inanıyorum. Rakipler değerli ve büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var ama biz de inşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla beraber, sonuna kadar bunu devam ettireceğiz." dedi.