Avrupa Şampiyonu Ferhat Arıcan A Spor'a açıklamalarda bulundu! "Çok fazla çalıştık"

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finallerinde hem altın hem bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Arıcan, "Çok fazla çalıştık bu dönemde, özellikle pandemi döneminde. Kendi ülkemizde olması da bizim motivasyonumuzu arttırdı. Kişisel olarak Avrupa Şampiyonu oldum, hayallerimden bir tanesiydi bu. Hayallerinden vazgeçmeyenlere bu madalyaları armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.