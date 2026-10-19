Andre Onana: Doğru yönde ilerliyoruz

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 22:53

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendiği kritik maçta kalesinde devleşen Andre Onana maç sonu basın mensuplarının karşısına çıktı. Çok iyi oynadıklarını ve takım olarak doğru yolda olduklarını belirten Onana, "Bugün iyi bir takıma karşı harika bir maç oldu diyebilirim. Pek çok şans da bulduk aslında; ama bazılarını değerlendirebildik, bazılarını değerlendiremedik. Aslında bu bugün bizim için önemli bir adım oldu. Ben doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.