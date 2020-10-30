Altay Kaptanı Özgür Özkaya deprem anını anlattı: Etkisinden çıkamıyorum

Altay Kaptanı Özgür Özkaya, İzmir'de yaşanan deprem ile ilgili A Spor'a konuştu. Özkaya, "Bütün ülkemize çok geçmiş olsun. Evde yakalandım depreme. Baya bir sallandık. Hatta bir ara yolun sonuna geldik diye düşündüm. Şuan da bir sıkıntı yok kötü bir haber almadık çok şükür. Bütün arkadaşlarımız iyi. Yine hala olayın etkisinde hissediyorum kendimi." ifadelerini kullandı.

Altay Kaptanı Özgür Özkaya, İzmir'de yaşanan deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Bütün ülkemize çok geçmiş olsun. Evde yakalandım depreme. Baya bir sallandık. Hatta bir ara yolun sonuna geldik diye düşündüm. Şuan da bir sıkıntı yok kötü bir haber almadık çok şükür. Bütün arkadaşlarımız iyi. Yine hala olayın etkisinde hissediyorum kendimi.