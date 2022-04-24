ALTAY GALATASARAY CANLI İZLE | İşte Aslan'ın muhtemel 11'i! Peki Altay - Galatasaray maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Altay - Galatasaray Süper Lig maçını CANLI İZLE | Galatasaray deplasmanda Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile İzmir'de karşı karşıya gelecekler. Sarı kırmızılı ekip Altay'a karşı galip gelip moral kazanmak istiyor. Aslan'ın bu maçta sahaya Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aahnolt, Pulgar, Emre Kılınç, Berkan, Babel, Kerem ve Halil 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 24 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Altay - Galatasaray maçını CANLI izle...