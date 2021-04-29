Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası başkan Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu: Her takım kazanmak için oynar

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bizim bir sistemimiz var, gelecek sene de bu sistemle devam edeceğiz. Lige renk kattığımızı düşünüyoruz. Hangi takımla oynadığımızın bir önemi yok, her takım kazanmak için oynar" şeklinde konuştu.