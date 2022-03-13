ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE | Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi Kanalda? Saat kaçta? Ne zaman?

Alanyaspor Fenerbahçe CANLI İZLE | Süper Lig'in 29. haftasında puan tablosunun üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe hemen arkasında bulunan Alanyaspor'a konuk oluyor. İki takım da Avrupa Kupaları'na katılmak için zorlu maçta karşı karşıya gelecekler. Son detaylarını A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Zorlu mücadele 13 Mart Pazar günü 19:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Alanyaspor Fenerbahçe maçını CANLI izle...