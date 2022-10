Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Galatasaray maçı sonrası konuştu: Futbolda hatalar hep olacak

Son dakika spor haberi: Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Akdeniz ekibinde başkan Hasan Çavuşoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlerle ilgili eleştirilerin normal olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Her zaman her yerde tepkiler olur, herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bunlar futbolda olan şeyler. Ben hakemlerle ilgili en az konuşan başkanım herhalde. Başkanlar, teknik heyetler, futbolcular gibi hakemler de hata yaparlar. Bunlar her zaman futbolun içinde olacak." dedi.