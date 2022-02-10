Alanyaspor 1-1 Adana Demirspor (Penaltılar: 4-2) | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 17.30'da başlayan karşılaşmada Alanyapsor evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Uzatmalara giden maçın normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda da iki takım gol bulamayınca maç penaltılara gitti. Ev sahibinde Milunović penaltıyı kaçırırken misafir takımda ise Semih Güler ve Vargas penaltı kaçıran isimler oldu. Bu sonuçla beraber Alanyaspor kupada bir üst tura çıkan takım oldu. İşte maçın özeti...