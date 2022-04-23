ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE | İşte Fırtına'nın ilk 11'i! Peki Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecekler. Bordo mavili ekip Adana Demirspor karşısında Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi ve Cornelius 11'i ile sahaya çıkacak. Müsabaka 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...