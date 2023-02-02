Adana Demirspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...